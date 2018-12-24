РИАМО - 24 дек. «Кактусы-мутанты» появились в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в рамках X Фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима», говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Посетители могут увидеть эффектную инсталляцию в оранжерее с кактусами и другими растениями засушливых местообитаний», - говорится в сообщении.

Одни из самых фотографируемых кактусов в Суккулентной оранжерее — цветные. Но далекие от ботаники посетители не знают, что на самом деле эти кактусы — мутанты. Речь о гимнокалициумах, которые лишены хлорофилла в результате мутаций.

Такие экземпляры не способны жить самостоятельно, поэтому вскоре после прорастания из семян их прививают на нетребовательные и быстро растущие кактусы-подвои. Чаще всего на «треугольники» — укорененные черенки хилоцереусов. В результате формируются выразительные растения, не встречающиеся в природе.

Инсталляция «Кактусы-мутанты» в «Аптекарском огороде» — это тематическая агротехническая фантазия художника Алены Кренделевой.

«Кактусы - это самые таинственные растения. Они поражают пластикой и фактурой, динамичной формой и мощью. Глина - единственный для меня материал, который может это передать», - сказала художница.

Коллекция суккулентов «Аптекарского огорода» — одна из старейших и самых богатых в России: она насчитывает более 3 тысяч экземпляров, представляющих около 1,5 тысяч природных и сортовых форм, включая самую большую в стране коллекцию легендарных кактусов «царица ночи» («лунных кактусов»), или селеницереусов. В экспозиции также представлены агавы, молочаи, алоэ, толстянки и «живые камни» — литопсы. Для полноты впечатлений некоторые растения разрешается потрогать.