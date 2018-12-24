РИАМО - 24 дек. После внеплановой проверки Госжилинспекции управляющая организация МБУ «ЖЭУ» устранила несколько нарушений в содержании жилого дома, расположенного на улице Институтская в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По словам Главного государственного жилищного инспектора региона Вадима Сокова, проверка проводилась по коллективному обращению жителей вышеуказанного многоквартирного дома.

«Просим вас разобраться с систематическим невыполнением работ по текущему ремонту и обслуживанию нашего дома МБУ «ЖЭУ». С конца 2016 года мы оставили в данной управляющей компании 9 обращений по различным вопросам, но на данный момент из них рассмотрено только три. Собственники предоставляли организации список необходимых работ по статье «текущий ремонт», подтвержденных протоколами общих собраний в 2016 и 2017 годах. Их нужно было планомерно осуществлять, но ни одно намеченное мероприятие до сих пор выполнено не было», – отмечалось в заявлении жителей.

В рамках проверки жилищные инспекторы зафиксировали наличие частичного разрушения отмостки и цоколя по периметру дома, отсутствие уплотнительных прокладок и неплотный притвор входных дверей подъездов №1 и №2. Кроме того, провода слаботочной системы в вышеуказанных подъездах не были убраны в специальные короба.

«Управляющая данным домом МБУ «ЖЭУ» не только получила предписание на устранение нарушений в течение двух месяцев, начальник РЭП-3 данной организации заплатил штраф в размере 5 тысяч рублей за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», – дополнил Соков.

По итогам контрольной проверки исполнения предписания государственными жилищными инспекторами зафиксировано, что все работы по устранению нарушений были выполнены в полном объеме в установленные сроки.