РИАМО - 24 дек. С начала сезона со столичных улиц вывезли порядка 3 миллионов кубометров снега, всего с начала зимы в городе выпало около 50 сантиметров снега, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Только за выходные дни прирост снега местами достиг 6 сантиметров. Сегодня мы ожидаем еще 4 сантиметра», — сказал Бирюков.

Он добавил, что с начала сезона на снегосплавных пунктах столицы утилизировано около 3 миллионов кубометров снега.

«Только за последние сутки с улично-дорожной сети вывезено почти 280 тысяч кубометров снега», — отметил заммэра.

Бирюков уточнил, что работы по очистке от снега объектов улично-дорожной сети, пешеходных зон, дворовых территорий, внутриквартальных проездов в Москве ведутся в непрерывном режиме. Привлечено около 8 тысяч единиц различной снегоуборочной техники.

По словам Бирюкова, под особым контролем коммунальных служб находится очистка от снега двускатных кровель.

Интенсивные снегопады прогнозируют синоптики в столице в понедельник и 25 декабря. Температура воздуха будет минус 4-9 градусов. Ветер ожидается восточный, он будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - около 80%. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба.