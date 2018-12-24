Живая vs искусственная: какую елку выбрать

Живая ель – экологичность или урон
Если вы все еще мучаетесь дилеммой – какую елку купить на Новый год, экологи в данном случае говорят однозначно.
Живая ель гораздо безопаснее, чем ее пластиковый аналог, убеждена специалист «ЭКА – Зеленое движение» Елена Коваль.
Урон экологии наносит только браконьерство, а вот рубка живых елей, специально выращенных для реализации, природе только на пользу. Главное – не покупать живые елки в стихийных точках продаж, без документации.
В преддверии Нового года по всему Московскому региону открылись елочные базары – более 400 в Подмосковье и более 200 в Москве.
Эколог отмечает, что взрослые деревья крайне редко срубают перед Новым годом – это непрактично, продать такое дерево сложно.
Небольшие елки и сосны, которые продаются на официальных базарах, выращены в питомниках или срублены там, где они мешали: вблизи дорог и ЛЭП. Нередко лесные массивы прореживают специально, чтобы лес не болел, а почва не истощалась.
В период роста саженец удобряет почву: корневая система питает и обеззараживает землю, делает ее плодородной и чистой. Поэтому в некоторых местах хвойные посадки разбивают именно с целью оздоровления экосистемы. Последующая вырубка ничем не грозит экологии.
Более того, утилизация древесины гораздо проще и полезнее, чем переработка пластика. Даже если засохшую елку просто выбросить на помойку, это не нанесет вреда экологии.
После праздников желательно сдать отслужившее деревце в пункт приема, в Москве и области они открываются в конце каникул и работают почти до весны.
Специализированная переработка живых елок даст полезное вторсырье: из опилок делают удобрение, наполнители для туалетов животных, нераспроданные деревца с зеленой хвоей идут на корм животным, а древесина – на стройматериалы.
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Как выбрать живую елку
Если вы решились на покупку живого деревца, то нужно идти в лесничество или на елочный базар. Легальные точки должны иметь разрешение на торговлю, книгу жалоб. Также здесь обязательно должен быть подробный прайс-лист, линейка и кассовый аппарат.
Веточки дерева должны быть эластичными и хорошо сгибаться. Если иголки осыпаются в руках, а ветки легко надламываются – дерево срублено давно и уже успело пересохнуть. Попав в тепло, оно сразу сбросит хвою.
Ствол также должен быть покрыт иголочками, пусть и не очень плотно. Полное отсутствие иголок на стволе говорит о том, что дерево болеет.
Если иголочки растереть в руках, то должен появиться характерный хвойный аромат, несильный, но вполне ощутимый. Если иголки имеют резкий запах даже без всех этих манипуляций или окрашивают пальцы, то елочку лучше не брать – скорее всего, ее обработали ароматизатором и красителем.
На срезе ствола не должно быть темного кольца. Наличие такой каемки говорит о том, что дерево спилили неправильно, и долго оно не простоит.
Клещи и другие вредители на хвойных породах не зимуют, но, если вы переживаете за домашние растения и питомцев, можно на всякий случай ополоснуть деревце из душа.
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В чем вред искусственной ели
Искусственная ель хороша своей многоразовостью – на этом ее плюсы заканчиваются. Хорошо, если купить ее на несколько лет, а то и десятилетий.
При производстве в атмосферу попадает большое количество вредных веществ, а переработать искусственную елку гораздо сложнее, чем живую. Вторсырье из нее не делают, поэтому выброшенный новогодний атрибут либо попадает на свалку, либо сжигается.
По словам эколога Елены Коваль, чаще всего для изготовления елок используют поливинилхлорид (ПВХ). Его нельзя нагревать, украшать гирляндами и устанавливать рядом с батареей – при повышении температуры или горении пластик выделяет токсичные соединения. Во избежание воспламенения ПВХ дополнительно покрывают составами с содержанием олова, свинца, кадмия. На упаковке этот вид маркируется как цифра 3 в треугольнике из стрелок, PVC или V.
Более безопасный вариант – PETE или PET, его используют в пищевой промышленности. Переработке поддается тип HDPE или PE HD – полиэтилен высокой прочности, маркируется цифрой 2 в треугольнике. Также относительно безопасен полиэтилен с маркировкой 4, но для производства елок он используется редко. Потенциально безопасен для здоровья полипропилен PP. Используется в пищевой промышленности и выделяет гораздо меньше вредных соединений.
Как проверить искусственную елку
Специалисты Роскачества рекомендуют подходить к покупке искусственной новогодней ели не менее ответственно, чем живой. Не стесняйтесь щупать и даже нюхать елку.
Проведите по веточкам против иголок. Если в руках останется часть хвоинок или пальцы окрасятся, то изделие некачественное.
На упаковке должна быть указана информация о том, насколько изделие жаропрочное. Электрическую гирлянду можно вешать только на огнеустойчивые модели.
Даже искусственная пластиковая ель не должна источать неприятный запах, т.к. качественный пластик не имеет запаха.
Пластик проходит несколько ступеней очистки, процесс изготовления массы довольно сложен и затратен, поэтому имейте в виду, что изделие из безопасной пластмассы не может стоить дешево.
В любом случае, просите показать сертификат и откажитесь от приобретения елки без упаковки и русифицированной инструкции. На этикетке должна быть информация об изготовителе, его контакты и адрес производства.
Елки напрокат
Самый экологичный способ отметить Новый год – взять живую ель в кадке на прокат.
Сервис «Рентмания» предлагает эту услугу для москвичей уже не первый год и радует клиентов предновогодними скидками. Взять деревце в аренду можно с 25 декабря по 6 или 15 января включительно. Предлагается три вида деревьев: сербская, канадская и голубая ель. Деревца высотой от 1,3 метра до 1,5 метров (кадка 30 см), пушистые и ухоженные. Цена аренды одинаковая – 7900 рублей. В стоимость входит доставка в пределах МКАД, а за каждый дополнительный километр придется доплатить 30 рублей.
Подъем на нужный этаж, установка и демонтаж – бесплатно. После новогодних праздников живые елки из кадок проходят акклиматизацию, а затем их высаживают в естественный грунт на территории Детского дома в Подмосковье.
Сервис «Лайт-елка»сдает в аренду живые ели уже с украшениями, так что сэкономить не получится – все включено в прайс. Высота елки начинается от 1,8 м. Аренда стоит 2500 рублей, 3000 придется отдать за установку и демонтаж, еще 2000 стоит украшение. Доставка елок бесплатная по Москве и Московской области до 30 км от МКАД.
В компании «Елка.ми» можно купить елочку в кадке. Вернуть обратно ее не получится, зато после праздников, с наступлением весны можно высадить ее на даче и радоваться живому дереву несколько десятилетий. Стоимость лесной красавицы начинается от 4 490 рублей, высота – от 1 метра. Доставка обойдется в 600 рублей по Москве и области, стоимость не зависит от высоты и типа растения. На этаж поднимут бесплатно. Также возможен самовывоз со склада, в этом случае платить за доставку не придется. А еще тут есть небольшие подарочные елочки в горшках по цене 990 рублей – атмосферный подарок и вариант праздничного декора.
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