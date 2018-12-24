Живая vs искусственная: какую елку выбрать

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Если вы все еще мучаетесь дилеммой – какую елку купить на Новый год, экологи в данном случае говорят однозначно.

Живая ель гораздо безопаснее, чем ее пластиковый аналог, убеждена специалист «ЭКА – Зеленое движение» Елена Коваль.

Урон экологии наносит только браконьерство, а вот рубка живых елей, специально выращенных для реализации, природе только на пользу. Главное – не покупать живые елки в стихийных точках продаж, без документации.

В преддверии Нового года по всему Московскому региону открылись елочные базары – более 400 в Подмосковье и более 200 в Москве.

Эколог отмечает, что взрослые деревья крайне редко срубают перед Новым годом – это непрактично, продать такое дерево сложно.

Небольшие елки и сосны, которые продаются на официальных базарах, выращены в питомниках или срублены там, где они мешали: вблизи дорог и ЛЭП. Нередко лесные массивы прореживают специально, чтобы лес не болел, а почва не истощалась.

В период роста саженец удобряет почву: корневая система питает и обеззараживает землю, делает ее плодородной и чистой. Поэтому в некоторых местах хвойные посадки разбивают именно с целью оздоровления экосистемы. Последующая вырубка ничем не грозит экологии.

Более того, утилизация древесины гораздо проще и полезнее, чем переработка пластика. Даже если засохшую елку просто выбросить на помойку, это не нанесет вреда экологии.

После праздников желательно сдать отслужившее деревце в пункт приема, в Москве и области они открываются в конце каникул и работают почти до весны.

Специализированная переработка живых елок даст полезное вторсырье: из опилок делают удобрение, наполнители для туалетов животных, нераспроданные деревца с зеленой хвоей идут на корм животным, а древесина – на стройматериалы.

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