РИАМО - 24 дек. В магазине в подмосковном городского округе Чехов выявили нарушения при обращении с пищевой продукцией, организация-нарушитель получила 100 тысяч рублей административного штрафа, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Надзорное ведомство совместно с отделом по исполнению административного законодательства МУ МВД России «Власиха» проверило соблюдение требований ветеринарного законодательства со стороны ООО «Мегаполис», которое осуществляет деятельность на объекте торговли пищевой продукцией в магазине «Вкуснов» в городе Чехов-2.

«В результате проверки управлением выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» и «О безопасности пищевой продукции», - говорится в сообщении.

В частности, организация нарушила условия хранения животноводческой продукции, определенные производителем. Кроме того, в торговой точке отсутствует маркировка на ножах, используемых для разделки мяса, не осуществляется контроль влажностного режима хранения пищевой продукции, нет графиков проведения генеральных уборок, а также актов, подтверждающих выполнение работ по дезинфекции.

За нарушения технических регламентов Таможенного союза ООО «Мегаполис» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.