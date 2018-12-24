РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий на оперативном совещании поручил сотрудникам администрации обеспечить бесперебойную работу всех служб в новогодние праздники, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Праздничные дни – для жителей. Для руководящего звена администрации – это ответственность, более напряженная работа, чем в обычные дни. Мы не должны омрачить праздничные дни нашим жителям. Прежде всего, это касается блока ЖКХ, дорожной инфраструктуры, правоохранителей, пожарных. Все должностные лица должны работать в усиленном режиме в период новогодних праздников», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в новогодние праздники увеличивается расход воды, канализация работает на пределе, так как все дома.

«В новогодние праздники жители начинают выбрасывать больше мусора. Все это мы должны предвидеть. Кроме того, надо до жителей довести информацию о том, как безопасно пользоваться пиротехникой, чтобы не произошло чрезвычайной ситуации. Комитет культуры тоже активно задействован в новогодние праздники. Много мероприятий запланировано, они должны проходить на высоком уровне», – резюмировал глава.