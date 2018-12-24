РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 дек. Инспекторы Люберец с 3 по 23 января проведут рейды, во время которых проверят автомобили на наличие и правильное использование специальных детских кресел, говорится в сообщении службы пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Инспекторы проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло» по предупреждению и пресечению нарушений правил перевозки детей в автомобиле. Рейды пройдут 3 января с 11:00 до 12:00 в Котельниках по адресу: 2-й Покровский проезд, дом №8; 10 января – с 07:00 до 08:30 в Люберцах по адресу: Комсомольский проспект, дом №9; 16 января – с 07:00 до 08:30 в Лыткарине по адресу: проезд Горбачева, дом №2А; 23 января – с 07:00 до 08:30 в деревне Марусино Люберец по адресу: улица Заречная, дом №11/4», – отмечается в сообщении.

Перевозка в автомобиле детей младше 7 лет осуществляется с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Дети в возрасте от 7 до 11 лет включительно перевозятся в соответствующем весу и росту ребенка автокресле или с использованием ремней безопасности. На переднем сидении автомобиля ребенка можно перевозить только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих его весу и росту.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет три тысячи рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции убедительно просят автомобилистов с пониманием отнестись к проведению указанных проверок, быть внимательными на дороге и соблюдать требования правил дорожного движения и сотрудников ГИБДД.