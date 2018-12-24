РИАМО - 24 дек. Местное отделение партии «Единая Россия» получило 42,7% голосов на выборах в совет депутатов подмосковного Лосино-Петровского, на втором месте оказалось московское областное отделение КПРФ, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

Выборы в городском округе Лосино-Петровский, прошедшие 23 декабря, – досрочные. Их проведение было связано с объединением территорий в новых границах городского округа. В связи с этим формируется новый состав совета, в который войдут 24 депутата. По единому избирательному округу избирается 10 депутатов и 14 депутатов по семи двухмандатным избирательным округам.

«Местное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Московской области: число голосов «за»: 2249, процент голосов «за» - 42,7, результат деления числа голосов на первое избирательное частное - 4,615227, число мандатов по целой части – четыре, <…> число дополнительных мандатов – один, общее число мандатов – пять», — говорится в сообщении.

Московское областное отделение КПРФ получило 22,19% голосов избирателей (общее число мандатов – два), «Партия пенсионеров» в Московской области – 9,63% (общее число мандатов – один), Московское областное отделение ЛДПР – 9,49% (общее число мандатов – один), региональное отделение «Справедливой России» - 8,51% (общее число мандатов – один).

По единому пропорциональному избирательному округу от «Единой России» были выбраны в совет депутатов Сергей Алтунин, Юрий Давляшин, Юрий Махов, Николай Клищ, Александр Манаенков, от КПРФ – Елена Мокринская и Михаил Попов, от «Партии пенсионеров» - Ренат Абдулкаюмов, от ЛДПР – Михаил Пшеннов, от «Справедливой России» - Юлия Галкина.

Участие в выборах по единому избирательному округу приняли 15,26% избирателей.

На выборах было зарегистрировано 132 кандидата, из которых 23 были выдвинуты в порядке самовыдвижения, 109 – от политических партий.

В Московской области это были последние выборы в уходящем году. Во время голосования здесь работал внушительный корпус наблюдателей – 165 человек. В среднем почти по семь наблюдателей на каждый из 24 УИКов. Также на некоторых участках работали волонтеры, представляющие Молодежную избирательную комиссию городского округа.