РИАМО - 24 дек. В следующем году в поселке Знамя Октября новой Москвы откроет свои двери новый детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Построили еще один детский сад в ТиНАО. В новом году он примет 200 детей. Это долгожданное событие для жителей поселка Знамя Октября: старый садик уже давно не вмещает всех желающих», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В 2019 году на территории новой Москвы планируется возвести семь школ вместимостью более 7 тысяч человек, а также ввести в эксплуатацию 11 детских садов более чем на 2 тысячи мест. Основная задача — полностью ликвидировать дефицит мест в учреждениях дошкольного образования и школах.