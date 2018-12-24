РИАМО - 24 дек. Пьяная ссоры знакомых закончилась поножовщиной в Богородском округе, подозреваемую задержали, мужчину доставили в больницу, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне в 06:45 в Богородском городском округе в деревне Новая Купавна из квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости в больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1975 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в знакомая пострадавшая 1973 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков в ссоре», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана.