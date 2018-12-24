РИАМО - 24 дек. С 29 декабря по 4 января любители астрономии смогут наблюдать мини-парад планет, а в ночь с 3 на 4 января небо украсит звездопад из созвездия Волопас - ожидается пик метеорного потока Квадрантиды, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

«В новогодние предрассветные часы пять ярких светил выстроятся практически в одну линию над юго-восточным горизонтом – это Меркурий, Юпитер, Венера, стареющий серп Луны и Спика (альфа Девы), ниже Юпитера будет сиять красноватый Антарес (альфа Скорпиона), а высоко над Венерой – яркий Арктур (альфа Волопаса)», - отмечается в материале.

Небесное представление начнется ранним утром и продлится до восхода Солнца, когда все светила поднимутся высоко на юге. Вслед за убывающей Луной (29 декабря она примет фазу последней четверти) после 05:00 по Москве высокое положение на юге постепенно займут Венера, за ней Юпитер и завершит этот мини-парад Меркурий, который поднимется из-за горизонта после 08:00 вместе с Антаресом. Яркий Арктур и Спика появляются намного раньше и сияют всю вторую половину ночи до рассвета. Постепенно набирая высоту над южным горизонтом, все герои новогоднего мини-парада будут исчезать в ярких лучах восходящего Солнца (в эти дни рассвет будет в 09:01).

Мини-парад светил украсит звездопад из созвездия Волопас, который проявит свою ежегодную активность с 28 декабря по 12 января. Это метеорный поток Квадрантиды. В ночь максимума действия Квадрантид, с 3 на 4 января, прогнозируется до 120 метеоров в час. Метеоры Квадрантид имеют слабую светимость и среднюю скорость. Они вылетают из созвездия Волопас, которое в январе восходит над горизонтом в восточной части неба. Свое название метеорный поток получил от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Наблюдать Квадрантиды лучше всего с 23 часов и до рассвета.

Малый парад планет — астрономическое явление, во время которого четыре планеты оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. К этим планетам относятся Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Меркурий. Поэтому расположение небесных тел предрассветными часами с 29 декабря по 4 января можно назвать лишь мини-парадом, так как только к трем планетам (Меркурию, Юпитеру и Венере) присоединится стареющий серп Луны и звезды Антарес и Спика.