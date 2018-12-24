РИАМО – 24 дек. Россияне назвали самые главные события 2018 года – это открытие Крымского моста, изменения в пенсионном законодательстве, выборы президента РФ, чемпионат мира по футболу, сообщает Газета.ru.

Соответствующее исследование провел «Левада-Центр».

«Исследование было проведено 13-19 декабря среди 1,6 тысячи человек. Первые три строчки опроса заняли открытие Крымского моста, пенсионные изменения и выборы главы государства. За них проголосовали 47%, 46% и 37% опрошенных соответственно», — говорится в сообщении.

Респонденты также назвали в числе наиболее значимых событий чемпионат мира по футболу, пожар в ТЦ «Зимняя вишня», нападение на колледж в Керчи, инцидент в Керченском проливе, военные действия в Сирии, Олимпиаду в Южной Корее и конфликт на востоке Украины.