РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. В подмосковных Люберцах в понедельник прошли учения, в ходе которых спасатели отработали действия в случае возникновения ЧС в высотных зданиях, сообщил начальник Люберецкого территориального управления силами и средствами ГУ Московской области «Мособлпожспас» Олег Хатин.

Учения прошли по адресу: Октябрьский проспект, дом №142. Дом обслуживает управляющая компания «ЛГЖТ».

«Сегодня (24 декабря - ред.) проводится тренировка, связанная с обеспечением безопасности в новогодние праздники. В преддверии Нового года решили провести тренировку, чтобы организовать взаимодействие между управляющими компаниями с пожарно-спасательными службами в любой чрезвычайной ситуации. Спасатели показали в ходе тренировки приемы и способы спасения людей с верхних этажей высотных зданий», – сказал Хатин.

Он добавил, что работники УК смогли посмотреть, какие тактические условия применяются при использовании машин, например, пожарной лестницы. В учениях использовали две единицы техники, в том числе 50-метровую автолестницу, также были задействованы 15 человек. Помимо этого, спасатели надули «куб жизни», который используется для спасения людей, находящихся не выше третьего этажа.

«Мы по несколько раз в месяц проводим тренировки с районным звеном МосЧС, это добавочные силы, которые имеются у нас в «Мособлпожспас». Мы тренируемся для того, чтобы в любой ЧС действовать слаженно и оперативно», – отметил начальник управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа Люберцы Владимир Пендюрин.