РИАМО – 24 дек. Мобильный оператор Tele2 первым в российском телекоме запустил международный роуминг в Антарктиде, путешественникам теперь доступны мобильный интернет и звонки в Вилья-лас-Эстрельяс – одной из двух деревень Антарктиды с постоянным населением, говорится в сообщении пресс-службы Tele2.

«Tele2 первым среди российских операторов начал оказывать услуги связи в международном роуминге на «белом» континенте. Основная часть населения Вилья-лас-Эстрельяс – чилийские военные и их семьи. Однако сюда нередко заглядывают путешественники и филателисты. Последние едут в деревню специально для того, чтобы отправить открытку с местной почты с антарктическим штампом», - отмечается в материале.

Путешественники смогут позвонить из Вилья-лас-Эстрельяс в любую точку мира за 65 рублей в минуту, столько же будут стоить входящие звонки. Отправка SMS обойдется в 12 рублей.

«Сократить расходы на мобильный интернет можно с помощью услуги «Безлимитный интернет за границей». В декабре Tele2 пополнил список стран, где действует опция, Антарктидой. За 350 рублей в сутки роумеры получат интернет без ограничений по объему трафика», - добавляется в сообщении.

В Вилья-лас-Эстрельяс зимой проживают около 80 человек, а летом эта цифра увеличивается почти вдвое. Из-за отсутствия в местной больнице хирурга все жители поселения, включая детей старше шести лет, обязаны удалить аппендицит. В поселении работают школа, церковь и почтовое отделение. Для любителей экстремальных путешествий открыты маленький хостел на 20 гостей и сувенирный магазин.