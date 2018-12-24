РИАМО - 24 дек. Женщина нанесла знакомой колото-резаное ранение в ходе застолья в Солнечногорском районе, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Двадцать второго декабря в 21:32 в поселке Ржавки Солнечногорского района от магазина бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в больницу доставлена и госпитализирована женщина 1975 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в отделение полиции знакомая пострадавшей 1969 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков в ссоре», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана.