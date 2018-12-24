РИАМО - 24 дек. В Московской области в 2018 году успешно была реализована губернаторская программа «100 бань Подмосковья», с начала действия инициативы реконструировано 78 объектов, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства потребительского рынка и услуг.

«С начала реализации программы построено и реконструировано 78 банных объектов. Для сравнения в 2014 году –11 объектов; в 2015 году – 17 объектов; в 2016 году – 17 объектов; в 2017 году - 22 объекта. В 2018 году введено 11 объектов (план - 10 объектов) на 620 помывочных мест», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он уточнил, что данная программа, несмотря на весь технологический прогресс и социальный комфорт, оказалась очень востребованной среди населения.

«Последняя баня открылась в городе Чехов, улица Весенняя, 36. Общая площадь введенных за этот год объектов составила порядка 8 тысяч квадратных метров», – дополнил Посаженников.

Для льготных категорий граждан, проживающих в Московской области, посещение банных комплексов, которые задействованы в программе, дает уникальную возможность получить услугу по минимальным тарифам или бесплатно.

«Условия предоставления и размер скидки для каждого комплекса индивидуален, но в среднем для лиц, получающих страховую пенсию по старости, скидка составляет порядка 50%, для детей из многодетных семей также действует скидка в размере 50%, ветераны, инвалиды, участники ВОВ, а также дети до семи лет смогут воспользоваться услугами бесплатно», – уточняется в материале.

На данный момент объем инвестиций в проект составляет порядка 1,9 миллиарда рублей.

«За 2018 год объем инвестиций – около 350 миллионов рублей. Программа реализуется в наибольшем объеме за счет внебюджетных инвестиций, в единичных ситуациях были привлечены средства муниципальных бюджетов, то есть на региональный бюджет не осуществляется никакой нагрузки. <…> Стоимость средних вложений в такие объекты начинается от 100 тысяч рублей, но у нас есть примеры и возведения комплексов с нуля», – пояснил Посаженников.

Он заверил, что в 2019 году работа будет продолжена.

«Мы планируем ввести 12 банных комплексов. Посещение бани остается неотъемлемой частью досуга многих жителей и гостей Московской области», – заключил Посаженников.