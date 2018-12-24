РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 дек. Железнодорожные станции, находящиеся на территории городского округа Люберцы, приведут в порядок, специалисты удалят незаконно расклеенные на станциях рекламные объявления, которые портят внешний облик, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Все станции на территории городского округа Люберцы обклеены несанкционированными объявлениями, которые портят их вид. Это и «Люберцы-1», и «Красково», и «Малаховка», и «Томилино». Необходимо навести порядок и очистить их. В поселках этим должны заняться территориальные управления», – сказал Ружицкий.

Кроме того, жители жалуются на несвоевременную уборку мусора из контейнерных площадок на улице Лермонтова в Томилине и у дома №1, строение 1 в микрорайоне Птицефабрика. У дома №2 на улице Южной необходимо восстановить поваленный дорожный знак. На доме №21 по улице Юбилейной и на северной стороне ж/д станции «Люберцы-1» необходимо удалить рекламу запрещенных курительных смесей.

«Не было исполнено поручение по уборке прохода от маршруток в сторону электричек на северной стороне ж/д станции «Люберцы-1». За неделю ничего не изменилось. Жители просили взять на контроль ситуацию с уборкой», – подчеркнул Ружицкий.