РИАМО - 24 дек. Красную площадь в Москве не будут закрывать в новогоднюю ночь, попасть на нее смогут все желающие после досмотра, необходимого в целях обеспечения безопасности, сообщил РИАМО в понедельник руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

«Красная площадь всю новогоднюю ночь будет открыта, как в прошлом году, перекрытий на ней не будет. Но все необходимые меры безопасности, конечно же, будут приняты: установлены контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами, будет осуществляться досмотр всех пришедших», - сказал Черников.

Он уточнил, что в период с 10:00 31 декабря до 2 января на Красную площадь будет осуществляться проход всех желающих.

В прошлом году проход к Красной площади в столице был перекрыт в Новый год в связи с традиционным праздничным концертом, трансляцию которого вел Первый канал. Попасть на нее можно было только по пригласительным билетам.