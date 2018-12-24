РИАМО - 24 дек. Парковку для экстренной помощи, госпитализации, сопровождения инвалидов, посещения пациентов и выписки организовали на территории столичной Морозовской больницы, в других медучреждениях, где это возможно, также планируют организовать парковки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сделали парковку на территории Морозовской больницы для экстренной помощи, госпитализации, сопровождения инвалидов, посещения и выписки пациентов», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Он добавил, что власти города занимаются вопросом организации парковок и в других медучреждениях: там, где это возможно.

Как уточняется на сайте Морозовской больницы, въезд и вход на территорию учреждения осуществляется по пропускам. Чтоб не создавать заторы, водителей призвали останавливаться около лечебных корпусов не более чем на пять минут, после чего проезжать к выходу или на парковку.

На сайте больницы можно узнать правила пользования парковкой в случае оказания экстренной помощи, плановой госпитализации, во время посещения или выписки пациентов. Так, при экстренной помощи можно оставить автомобиль не более чем на 2 часа, при плановой госпитализации – не более чем на 1 час, во время выписки – не более чем на 30 минут.

Свободно въехать на территорию могут родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов, инвалиды 1 и 2 групп и их сопровождающие, социальное такси.

Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, сегодня Морозовская детская больница оказывает помощь 130 тысячам маленьких пациентов — это больше трети от общего числа госпитализированных в столице детей. Специалисты стационара располагают всеми необходимыми ресурсами для диагностики и лечения.

В октябре 2017 года открылся новый корпус стационара — семиэтажное здание на 500 коек, оснащенное самым современным высокотехнологичным оборудованием. В нем могут лечить все — от онкологических заболеваний до болезней системы крови и костного мозга. В новом корпусе 16 отделений. В нем также будет располагаться единственный в городе референс-центр орфанных (редких) и других заболеваний детей и подростков.

«В прошлом году врачи больницы провели свыше 19 тысяч операций. Среди них и самые сложные, на сердце, — пластика дефекта межжелудочковой перегородки у младенца, коррекция дефекта межжелудочковой и межпредсердной перегородок в сочетании со стенозом легочной артерии», — добавляется на сайте.

Детям также помогают специалисты в сфере аритмологии, нарушения обмена веществ, реанимации, интенсивной терапии. Еще в Морозовской больнице действует единственное в столице отделение детской гинекологии.