РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 дек. Глава Люберец Владимир Ружицкий в понедельник на оперативном совещании в администрации пригласил всех жителей и гостей городского округа посетить 26 декабря праздничный новогодний концерт, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
«Двадцать шестого декабря в 16:00 во Дворце спорта «Триумф» пройдет традиционный праздничный концерт, посвященный Новому году. Приглашаются все жители. В том числе руководители предприятий, общественники», – сказал Ружицкий.
По его словам, жителей ожидает красочный концерт и увлекательная программа.
«На мероприятии мы поздравим всех с Новым годом, подведем итоги уходящего года», – добавил Ружицкий.
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