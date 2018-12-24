РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 дек. Глава Люберец Владимир Ружицкий в понедельник на оперативном совещании в администрации пригласил всех жителей и гостей городского округа посетить 26 декабря праздничный новогодний концерт, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Двадцать шестого декабря в 16:00 во Дворце спорта «Триумф» пройдет традиционный праздничный концерт, посвященный Новому году. Приглашаются все жители. В том числе руководители предприятий, общественники», – сказал Ружицкий.

По его словам, жителей ожидает красочный концерт и увлекательная программа.

«На мероприятии мы поздравим всех с Новым годом, подведем итоги уходящего года», – добавил Ружицкий.

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