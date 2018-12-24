РИАМО - 24 дек. Застолье друзей в подмосковном Пушкине закончилось поножовщиной, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне в 02:51 в микрорайоне Звягино Пушкина из дома бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1984 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции знакомый пострадавшего. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков в ссоре», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.