РИАМО - 24 дек. На всех станциях Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) участники проекта «Музыка в метро» начали исполнять для пассажиров новогодние мелодии, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«В преддверии Нового года музыканты разбавили свой обычный репертуар праздничными песнями и мелодиями. Так, пассажиры метро и МЦК смогут услышать на площадках проекта «Музыка в метро» знаменитые «В лесу родилась елочка», «Три белых коня», «Зимушка-зима», «Jingle bells». Для создания праздничной атмосферы исполнители проекта будут выступать перед пассажирами метро и МЦК в костюмах с новогодней атрибутикой, а площадки «Музыки в метро» украсят новогодними элементами», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что проект «Музыка в метро» создан в 2016 году специально для пассажиров Московского метрополитен.

В рамках проекта действует 32 площадки на разных станциях метро и МЦК.