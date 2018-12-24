РИАМО - 24 дек. Сотрудники следственных органов проводят опрос российских космонавтов, которые находились на борту «Союза МС-09» во время обнаружения отверстия в обшивке корабля, сообщает Федеральное агентство новостей.

В конце августа системы МКС зафиксировали утечку воздуха, а экипаж обнаружил отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09». Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком. Космонавт Олег Артемьев отметил, что речь идет не о допросе.

«Все еще впереди, был только опрос», – подчеркнул Артемьев.

Артемьев – бортинженер ТПК «Союз ТМА-М», бортинженер МКС, космонавт-испытатель Роскосмоса (Россия). В полете, который стартовал 21 марта 2018 года, был командиром корабля. В экипаж также вошли: бортинженеры Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд (НАСА). Двадцать третьего марта корабль успешно состыковался с МКС.