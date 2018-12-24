РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 дек. Сотрудники Госавтоинспекции Люберец разыскивают неизвестного водителя, который сбил женщину на Инициативной улице и скрылся с места преступления, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Двадцать третьего декабря в 4:15 неустановленный водитель в районе дома №1 на Инициативной улице Люберец наехал на 25-летнюю женщину, находившуюся у края проезжей части. Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавшей в больнице Люберец оказали помощь.

«Сотрудниками отделения розыска ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводятся оперативно-разыскные мероприятия. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося», – говорится в сообщении.

Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: 8(495)501-25-83, 8(495)501-13-49.