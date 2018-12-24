РИАМО - 24 дек. В России ужесточили правила хранения оружия, изменения направлены на обеспечение общественной безопасности, сообщает Газета.ru.

«Российское правительство внесло изменения в первый абзац пункта 59 правил оборота оружия. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации», – отмечается в сообщении.

Теперь россияне обязаны хранить в сейфах не только оружие и патроны, но также порох и капсюли, которые используются для самостоятельного снаряжения патронов.

«Для хранения подойдут высокопрочные металлические шкафы, а также деревянные ящики, обитые железом. Также владельцы обязаны ограничить доступ посторонних», – подчеркивается в материале.

В пояснительной записке уточняется, что пересмотренные правила направлены на обеспечение общественной безопасности.

Ранее Росгвардия опубликовала на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект, обязывающий граждан России уведомлять территориальные органы охранении оружия по месту пребывания.