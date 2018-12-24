РИАМО - 24 дек. Проблемное ЖК «Ново-Никольское» достроили в деревне Ивановское новой Москвы, строительство было начало еще в 2012 году, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Сегодня застройщик ЖК «Ново-Никольское» получил разрешение на ввод в эксплуатацию последних двух многоэтажных корпусов (№6 и №10) по адресу: поселение Первомайское, деревня Ивановское. Данным корпусам присвоены адреса: Москва, поселение Первомайское, деревня Ивановское, улица Семена Гордого, дом 10, корпус 1, дом 12», – сказала исполняющий обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что, таким образом, все корпуса жилого комплекса, на строительство которых застройщик привлекал денежные средства граждан, введены в эксплуатацию. Объект будет исключен из дорожной карты.

В июле 2018 года застройщику объекта ООО «Агрострой» было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 42 многоэтажных и малоэтажных домов, в ноябре 2018 года – на два многоэтажных дома, буквально на прошлой неделе – еще на 18 таунхаусов.

«С вводом жилых домов в эксплуатацию около 900 семей получили свое законное жилье», – подчеркнула Пятова.

Строительство ЖК «Ново-Никольское» было начато в 2012 году. В составе комплекса планировалось возвести многоэтажные и малоэтажные дома, коттеджи и таунхаусы, а также объекты социальной инфраструктуры: детский сад на 150 мест и школу на 850 мест.

Строительство осуществлялось за счет кредитной линии, выделенной ПАО «Сбербанк России», и за счет привлечения денежных средств граждан. Причиной остановки работ на объекте стал конфликт между соучредителями ООО «Агрострой».

Город со своей стороны приложил все усилия, чтобы строительные работы на объекте возобновились, и граждане смогли переехать в приобретенные ими квартиры. Так, была проведена работа по корректировке граддокументации, по выводу застройщика ООО «Агрострой» из процедуры банкротства, подписанию мирового соглашения.