РИАМО - 24 дек. На ВДНХ в Москве после полугодовой реконструкции открылся исторический парк «Россия - моя история», гостей парка ждут новые выставки, эксклюзивные залы: «Исторический Инстаграм», квест по Московскому Кремлю, мультимедийное древо Романовых с живыми портретами, интерактив-приключение «Ладья», сообщил РИАМО историк, один из создателей исторического парка «Россия – моя история» в 57-м павильоне ВДНХ Леонид Мясников.

«Изначально перед нами стояла задача - сделать историю интересной. Перенести ее из черно-белого учебника в цветную картинку, которая будет увлекать. Уникальность в том, что здесь разные носители. Кто-то любит почитать, здесь есть такие стенды, кому-то надо потрогать экспонат, здесь это можно, здесь можно посмотреть мини-фильмы. Разные люди, которые воспринимают информацию по-разному, могут найти для себя интересное здесь», - сказал Мясников.

Он добавил, что после реставрации в парке появились новые интерактивные стенды, которые привлекут большое внимание зрителей. Например, появились «Исторический Инстаграм» и мультимедийное древо Романовых. Так, в первом из них представлены ожившие с помощью анимации портреты монархов, где, помимо знакомства с деятельностью каждого, нужно ответить на серию вопросов, в интерактивном режиме проходя по выбранному маршруту: «Просветители», «Военачальники», «Реформаторы» и другие. А во втором зале выставка знаменитых исторических полотен представлена в виде социальной сети с возможностью поставить реальный лайк сюжету или его живописному исполнению.

Мясников отметил, что парк «Россия - моя история» всегда привлекал большое внимание посетителей и был популярен среди молодежи.

«На первой нашей выставке, часов в восемь вечера к нам пришло очень много молодых ребят. Сейчас есть стереотипы, что в это время они должны быть в клубах или еще где-то, но они пришли к нам, покидали рюкзаки на пол и стали смотреть исторические фильмы. Для нас это было совершенно неожиданно и приятно», - добавил Мясников.

Исторический парк «Россия — моя история» будет работать с 10:00 до 21:00 ежедневно, кроме понедельника. 29, 30, 31 декабря и 1 января парк будет закрыт. Стоимость взрослого билета составит 500 рублей, льготного (для студентов очной формы обучения, пенсионеров и детей от семи до 17 лет) — 300 рублей. Родители с одним или двумя детьми смогут приобрести семейный билет, его стоимость — 1 тысяча рублей.