РИАМО - 24 дек. Археологи нашли окаменелые останки запряженной лошади на вилле в пригороде Помпей, животные погибли при извержении Везувия, сообщает Газета.ru.

«Останки лошади в упряжи были найдены на вилле, принадлежавшей высокопоставленному римскому военному, возможно, генералу. Это был высокий конь со сбруей, щедро украшенной бронзовыми элементами. Поблизости археологи нашли останки еще двух или трех лошадей», – говорится в сообщении.

Как отметил директор археологического парка «Помпеи» Массимо Осанна, животные погибли, задохнувшись в пепле и горячих испарениях во время извержения Везувия в 79 году.

Раскопки на вилле ведутся с 1900-х годов.

Осанна отметил, что надеется на открытие виллы для туристов в будущем. С нее открывается прекрасный вид на остров Капри и Неаполитанский залив.