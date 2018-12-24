РИАМО (КОРОЛЕВ) – 24 дек. Воспитанники вокального отделения детской музыкальной школы микрорайона Юбилейный Королева стали лауреатами I и III степени на международном конкурсе «Мой шаг к успеху» в Москве, сообщается в Instagram-аккаунте гимназии №5 городского округа Королев.

По итогам конкурса лауреатом III степени стал ученик восьмого класса гимназии №5 Иван Горячев. Ученица седьмого класса гимназии №5 Мария Семенцова – дважды лауреат I степени.

«Ученица 7А класса Семенцова Мария и ученик 8А класса гимназии №5 Горячев Иван, а также воспитанники вокального отделения детской музыкальной школы микрорайона Юбилейный 22 декабря приняли участие в Международном конкурсе «Мой шаг к успеху» в Москве. Несмотря на сложность произведения у Ивана и дебют песни Марии ребята показали отличный результат. Горячев Иван – лауреат III степени, Семенцова Мария – дважды лауреат I степени», – говорится в сообщении.

Конкурс реализован при сотрудничестве с Государственной академией славянской культуры, Международным советом по танцам ЮНЕСКО, Российской академией музыки имени Гнесиных, Московским государственным институтом музыки имени Шнитке, Союзом театральных деятелей России, Московским институтом современного искусства, а также при поддержке творческих мастерских и продюсерских центров города Москвы.