РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 дек. Госавтоинспекция Люберец с 1 по 25 января будет выявлять пьяных водителей в Люберцах, Котельниках, Лыткарине и Дзержинском, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» по пресечению и предупреждению управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения будут проводиться с 1 по 25 января», – говорится в сообщении.

Первый рейд состоится в Лыткарине 1 января с 18:00 до 19:00 у дома №2А на проезде Горбачева. Второй рейд пройдет 2 января с 18:00 до 19:00 по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №403. Следующая проверка состоится 3 января с 18:00 до 19:00 у дома №11/4 на Заречной улице в деревне Марусино Люберец.

Четвертого января с 18:00 до 19:00 инспекторы расположатся у дома №3 на Поклонной улице в Дзержинском, а 5 января с 18:00 до 19:00 у дома №5/1 на Дзержинском шоссе в Котельниках. Шестого января с 18:00 до 19:00 рейд пройдет по адресу: Люберцы, Комсомольский проспект, дом №9. Седьмого января проверка состоится с 18:00 до 19:00 у дома №18 на Михневском шоссе в поселении Малаховка Люберец.

Восьмого января Госавтоинспекция будет дежурить с 18:00 до 19:00 у дома №9 на Октябрьском проспекте в Люберцах. Одиннадцатого января с 20:00 до 21:00 проверка пройдет у дома №34 на улице Кирова в Люберцах. Восемнадцатого января с 20:00 до 21:00 рейд состоится у дома №9 на Парковой улице в Лыткарине. Двадцать пятого января экипаж будет дежурить с 20:00 до 21:00 у дома №3 на Центральной улице в Котельниках.