РИАМО - 24 дек. В доме правительства Подмосковья в режиме видеоконференцсвязи губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании президиума совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Участники заседания обсудили актуальные вопросы разработки национальных проектов, а также перспективы их реализации в первом полугодии 2019 года.

«Ключевые инструменты работы – это 12 национальных проектов и комплексный план модернизации и расширений магистральной инфраструктуры. Мы завершили работы по формированию (проектов – ред.), кураторами являются вице-премьеры. Непосредственными руководителями, которые несут персональную ответственность за решение этих задач, являются министры. Губернаторы активно включились в процесс в каждом субъекте, появились региональные проекты и проектные офисы», - сказал в ходе заседания Медведев.

По его мнению, уже выработаны четкие и понятные целевые показатели национальных проектов. В конечном итоге должны появиться конкретные объекты – это больницы, школы, отремонтированные дороги, новые дома и производства, а в социальной инфраструктуре должно улучшиться качество образования, здравоохранения и экологии, то есть то, с чем соприкасается каждый человек.

«Сегодня обсудим, что конкретно получается, поговорим о завершении подготовительной работы с тем, чтобы приступить к практической реализации национальных проектов с начала 2019 года. Во-первых, мы рассмотрим и утвердим финальные версии паспортов национальных проектов с учетом ключевых параметров, которые содержатся в президентских поручениях. Необходимо выработать критерий привлечения частных инвестиций в проекте», - добавил Медведев.

Он отметил, что, во-вторых, паспорта национальных проектов будут окончательно приведены в соответствие с параметрами федерального бюджета.

Кроме того, на ближайшие три года в России заложено под национальные проекты около 5,7 триллиона рублей.

«В-третьих, речь идет о детализации федеральных проектов, из которых состоят национальные проекты по каждому региону, чтобы власти субъектов четко понимали: чем они будут заниматься, каких результатов мы от них ждем, какой объем поддержки они могут получить из федерального бюджета. До конца этого года должны быть утверждены все региональные проекты, в них должны быть обозначены конкретные меры по достижению целевых показателей национальных проектов», - уточнил Медведев.

В-четвертых, нужно наладить эффективный контроль за реализацией национальных проектов. Предполагается подводить промежуточные итоги два раза в год, а оперативный мониторинг должен быть в онлайн-режиме, подчеркнул премьер-министр РФ.

«Наша задача заключается в том, чтобы в следующем году граждане нашей страны почувствовали реальные изменения к лучшему по всем 12 национальным проектам», - заметил Медведев.