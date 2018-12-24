РИАМО - 24 дек. Известный арбитр, математик, член Московского математического общества, автор советской системы коэффициентов Эдуард Дубов скончался в возрасте 80 лет, сообщается на сайте Российской шахматной федерации.

«Ушел из жизни арбитр и математик Эдуард Дубов. Эдуарду Львовичу было 80 лет. <…> Российская шахматная федерация соболезнует родным и близким Эдуарда Львовича», - говорится в сообщении.

Дубов всю жизнь проработал математиком, он известный ученый, член Московского математического общества. В шахматах он известен, прежде всего, благодаря его вкладу в систему советских рейтингов. Его внук Даниил - один из сильнейших российских гроссмейстеров.

Почетный член Международной шахматной федерации, международный арбитр в 90-е годы занимал пост президента Шахматной федерации Москвы. Дубов часто публиковал в журнале «Шахматное обозрение – 64» статьи, посвященные различным аспектам системы рейтингов.

В качестве главного арбитра Дубов судил как финалы чемпионата Москвы, так и крупнейшие международные соревнования. Часто известный рефери читал лекции, проводил семинары для столичных судей. Последним крупным состязанием, прошедшим под патронажем Дубова, стал Суперфинал чемпионата России 2011 года.