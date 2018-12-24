РИАМО - 24 дек. Общеобразовательную школу на 1,1 тысячу мест в 2020 году возведут в Новомытищинском проспекте в Мытищах, на территории учреждения также оборудуют зону с игровыми площадками, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Выдано разрешение на строительство новой общеобразовательной школы в Мытищах. Объект будет возведен по адресу: проспект Новомытищинский, дом 4. Новое учреждение будет рассчитано на 1,1 тысячу мест», – сказал министр стройкомплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Согласно проектной документации, планируется строительство 3-этажного здания.

«Общая площадь объекта составит 6,4 тысячи квадратных метров. Новаторское решение модульного проекта предусматривает оптимальное зонирование: условно проект поделен на три блока – центральный; блок начальной школы и спортзал; блок основной и средней школы, спортзал», – уточняется в материале.

На земельном участке школы будет создана зона отдыха с игровыми площадками, физкультурно-спортивная зона, которая будет включать в себя площадку для гимнастики младших классов, беговые дорожки, волейбольную и баскетбольную площадками, площадку для ГТО с полосой препятствий для основной школы и старших классов.

«Дополнительная спортивная зона предусмотрена на территории футбольного поля «Спортядра». Перед главным входом будет организована открытая площадка для проведения общешкольных мероприятий», – подчеркивается в материале.

Предусмотрены мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения. Заказчиком работ выступает МКУ «Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи».

«Завершить строительные работы и сдать объект в эксплуатацию планируется в III квартале 2020 года», – заключил Тагиев.