РИАМО - 24 дек. Благодаря ремонту плотины в подмосковном Зарайске удалось предотвратить ущерб на 67 миллионов рублей, участок находился в аварийном состоянии, здесь восстановили водосбросное сооружение, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«По государственному контракту с Минэкологии ООО «Вертикаль» завершило работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения – бесхозной плотины на реке Осетрик в деревне Столпово городского округа Зарайск. ГТС находилась в аварийном состоянии, и в случае обильных осадков или снеготаяния угрожало подтоплением жилых домов. Это могло нанести ущерб землям и строениям на сумму более 67 миллионов рублей», – отмечается в сообщении.

В рамках госконтракта подрядчик расчистил плотину и прилегающие к ней участки от кустарника, полностью заменил водоспуск, восстановил водосбросное сооружение, а также досыпал и укрепил земляную плотину, укрепив откосы с помощью засева многолетних трав.

«Кроме того, восполнен возможный ущерб водным биоресурсам: выпущено 1728 особей белого амура», – уточняется в материале.

На протяжении нескольких лет Минэкологии ведет системную работу по обследованию бесхозных ГТС и ремонту объектов, находящихся в аварийном состоянии.

«За последние два года усилиями Минэкологии МО, ГУ МЧС России по Московской области и администраций муниципалитетов количество бесхозных ГТС снизилось вдвое», – подчеркивается в сообщении.