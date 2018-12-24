РИАМО - 24 дек. В Москве задержали подозреваемую в совершении убийства знакомой на юго-востоке города, между женщинами разгорелся конфликт на бытовой почве, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

«По данным следствия, днем 22 декабря 2018 года женщина, находясь в квартире жилого дома, расположенного по улице Грайвороновской в городе Москве, нанесла своей знакомой 1968 года рождения удар колющим-режущим предметом в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте», – сказала Иванова.

Она добавила, что по словам задержанной, конфликт вспыхнул на бытовой почве.

«В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», – отметила Иванова.