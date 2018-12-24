РИАМО - 24 дек. Движение на Бережковской набережной в Москве ограничат с 28 декабря в связи с реконструкцией инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Первый участок: Бережковская набережная от Большой Дорогомиловской улицы до Бородинского моста. Период: с 28 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года круглосуточно. Второй участок: Бережковская набережная от Бородинского моста до моста Богдана Хмельницкого. Период: с 18 февраля до 14 апреля 2019 года круглосуточно. Особенности: одна полоса», – отмечается в сообщении.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что в столице намерены благоустроить пять набережных: возле Химкинского водохранилища, на Щукинском полуострове, вблизи Живописной улицы, участок набережной под Сабуровскими железнодорожными мостами, а также берега Москвы-реки в районе Капотня.