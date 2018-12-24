РИАМО - 24 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник внес изменения в закон о дифференцированных штрафах для собственников сезонных кафе и летних веранд, сообщается в документе, доступном на официальном сайте мэра столицы.

«За нарушение сроков монтажа, демонтажа и размещения сезонных кафе влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей для должностных лиц и 100 тысяч – для юридических. За размещение летнего кафе, включенного в схему размещения таких кафе, при стационарных предприятиях общественного питания с превышением площади или нарушением места размещения штраф составит 30 тысяч рублей для должностных лиц, для юридических – 150 тысяч», – говорится в документе.

При этом размещение летнего кафе, не включенного в схему размещения летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания, облагается штрафом для должностных лиц в размере 30 тысяч рублей, для юридических лиц – 200 тысяч рублей.

«При этом при установке кафе в границах улично-дорожной сети нарушитель выплатит штраф в размере 30 тысяч для должностных лиц и 300 тысяч для юридических, а неисполнение требований по устранению нарушений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 50 тысяч рублей; на юридических лиц – 500 тысяч рублей», – подчеркивается в документе.

Согласно пояснительной записке к документу, в настоящее время в Москве успешно развивается инфраструктура дополнительного общественного питания и отдыха – сезонные кафе. Вместе с тем растет количество нарушений порядка их размещения.

В 2017 году Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы выявлено 356 нарушений порядка размещения летних кафе, в 2018 году – 454 таких нарушения. Нарушения порядка размещения кафе зачастую приводят к затруднению движения пешеходов в связи с перекрытием тротуаров и тем самым создают угрозу возникновения ДТП на участках улично-дорожной сети, примыкающих к таким объектам.