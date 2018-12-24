РИАМО - 24 дек. Специалистам удалось восстановить часовню на улице Камова на востоке Москвы, пострадавшую от поджога в октябре, сообщает «Интерфакс».

В ночь с 12 на 13 октября злоумышленник проник на территорию храма в Ухтомке, совершил поджог временного деревянного храма в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и расположенной рядом воскресной школы. Сторож вовремя заметил огонь и вызвал пожарных. Основную часть храма удалось спасти. По данному факту возбудили уголовное дело.

«Силами прихода к настоящему времени часовню удалось восстановить. Рядом на площадке разместилась столярная мастерская, специалисты которой уже завершают внутренние работы в деревянной часовне», – говорится в сообщении пресс-службы депутата Госдумы, куратора городской программы строительства православных храмов Владимира Ресина.

На территории, где ведутся строительные работы, обеспечено круглосуточное видеонаблюдение. Также на территории стройплощадки усилена охрана.

В настоящий момент на улице Камова идут активные работы и по основному каменному храму в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных». Выполнена часть фасадных работ, начались работы по внутренней отделке. Приход готовится провести наступающее Рождество уже в стенах нового храма.

Также 6 ноября на территории религиозной организации «Подворье патриарха Московского и всея Руси при храме святителя Николая Мирликийского в Тушино г. Москвы» на Лодочной улице произошло возгорание временного деревянного храма апостола Иоанна Богослова. На следующий день по подозрению в поджоге был задержан ранее судимый 35-летний мужчина. 9 ноября Хорошевский суд Москвы отправил его под домашний арест.

В РПЦ назвали поджоги храмов выходками противников «программы-200», которая предполагает возведение храмов в густонаселенных районах столицы, и призвали усилить охрану стройплощадок храмов.

Программа строительства и реконструкции православных храмов реализуется в столице с 2010 года. С момента запуска проекта в Москве появилось 75 новых церквей. «Программа-200» реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.