РИАМО - 24 дек. Накануне новогодних праздников, 26 декабря, на юго-западе Москвы откроется новый ледовый комплекс, здесь можно круглогодично заниматься хоккеем и фигурным катанием, говорится в сообщении столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Новый ледовый комплекс «Остров» расположен в парковой зоне ландшафтного заказника «Теплый стан», рядом со станциями метро «Коньково» и «Тропарево». Современная инфраструктура комплекса включает большую крытую ледовую арену 56 на 26 метров, спортивный зал, зону для занятий дриблингом, зал хореографии», – отмечается в сообщении.

Кроме того, здесь оборудуют удобные раздевалки, сушилки для формы. Также на территории комплекса появится кафе.

«Всего на природных территориях Москвы создано 14 катков, из них с искусственным льдом – 11 катков и с естественным льдом – три катка. В настоящее время несколько катков с искусственным льдом находятся на реконструкции. Открытие нового ледового комплекса «Остров» запланировано на 26 декабря», – уточняется в материале.

На базе ледового комплекса для всех желающих будет организовано массовое катание, выделено время для игры в хоккей. Для детей и взрослых будут проходить регулярные тренировки, а по выходным дням запланированы детские турниры по хоккею и мастер-классы по фигурному катанию.

«Обучение хоккею в новом ледовом комплексе будет представлено Академией Дениса Абдуллина, уже зарекомендовавшей себя как профессиональная хоккейная школа нового поколения, где внимание к детям и индивидуальные подход сочетаются с высоким профессионализмом и хорошими спортивными результатами. В академии могут заниматься дети от четырех до 16 лет. Набор в группы хоккея и фигурного катания уже идет», – дополняется в пресс-релизе.

По словам основателя хоккейной школы Дениса Абдуллина, очень важно и приятно, что на карте Москвы появился новый спортивный объект.

«Важно потому, что в этом районе города появились условия для качественных тренировок по хоккею, а приятно – поскольку мы понимаем, какое количество детей и подростков можно будет забрать с улиц, привить им любовь к спорту и дать шанс вырасти чемпионами», – заявил он.

Новая ледовая арена дополнит инфраструктуру действующего спорткомплекса «Спорт Всегда», в котором уже работает крытый футбольный манеж. Здесь играют любительские взрослые и детские команды, проходят футбольные турниры и детские соревнования.

«На базе футбольного манежа «Остров» тренируется Детская футбольная академия А.А. Минаева, в которой занимаются более 500 детей в возрасте от пяти до 16 лет. Также регулярно проходят мастер-классы и встречи с известными спортсменами», – добавляется в сообщении.

Этим летом во время чемпионата мира по футболу-2018 в спорткомплексе «Спорт Всегда» - «Остров» при поддержке фонда «Лучшие друзья» инклюзивную тренировку по футболу провел Хави Эрнандес, звезда мирового футбола.

«В новом ледовом комплексе планируется проводить мастер-классы и встречи со звездами хоккея и фигурного катания. Уже в последние выходные уходящего года и в течение новогодних каникул москвичи смогут покататься на коньках на новой ледовой арене и побывать на пробных тренировках по хоккею и фигурному катанию. В конце января 2019 года планируется открытие еще одного спортивного объекта – новой ледовой арены в районе Чертаново Центральное», –резюмируется в материале.