РИАМО - 24 дек. Открытие музея-квартиры писателя Александра Солженицына состоялось на Тверской улице в Москве, экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве писателя, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

В церемонии открытия приняли участие заммэра – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский; российский общественный деятель, вдова и ближайшая помощница писателя Наталья Солженицына; директор государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына» Виктор Москвин и другие.

«Государственный музей, московский музей, одно из главных впечатлений о нем - аутентичность эпохи, через которую можно окунуться в атмосферу его (Солженицына - ред.) времени. Это уникальная возможность увидеть, где он жил, предметы его быта, посмотреть фотографии лиц людей, его окружавших, таких разных, которые рисковали, будучи с ним, своей свободой. Считаю, что этот музей будет крайне востребован. Иногда прикоснуться к великому можно не только через произведения, но и благодаря мемориальным объектам, как в этом музее», - сказала Сергунина.

Музей Александра Исаевича Солженицына расположился в квартире 169 в доме №12 на Тверской улице. В ней писатель был арестован 12 февраля 1974 года.

Как значится в пресс-релизе к мероприятию, экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве писателя. Пространство делится на тематические секции: «Кухня Солженицыных», воссоздающая неповторимую атмосферу жизни интеллигенции 1970-х годов, зал «Нобелиана», «Арест», «Работа над «Красным колесом»», «Фотолаборатория 1970-х годов», «Кабинет А.И. Солженицына 1990-х годов».

Ранее в Таганском районе столицы был открыт памятник Солженицыну.

Александр Солженицын — лауреат Нобелевской премии по литературе. Он написал такие рассказы, как «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор», а также романы «Раковый корпус», «В круге первом».