РИАМО- 24 дек. Завершить реставрацию дома с атлантами на улице Солянка в Москве планируют к 2020 году, сообщил в понедельник на заседании комиссии Мосгордумы руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Знаменитый дом с атлантами, расположенный на улице Солянка,7. С особой тревогой к нему относились и москвичи, и мы. Противоаварийные работы на нем сейчас завершаются. А дальше, я думаю, что работы будут продолжены, в 2019-2020 году на данном объекте их полностью завершат», – сказал Емельянов.

Он подчеркнул, отреставрированную часть жители столицы увидят в ближайшее время.

«На следующей неделе хотим показать первый небольшой отреставрированный участочек, планируется, что в новом 2019 году эти атланты будут в отреставрированном виде смотреть на улицу Солянка. Планируется открыть их для экспонирования как первый небольшой этап реставрационных работ», – заверил Емельянов.

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