РИАМО - 24 дек. В подмосковной Коломне открылась многофункциональная спортивная площадка, она построена по губернаторской программе «Спорт Подмосковья» на базе спортивного комплекса «Ока», говорится в сообщении пресс-службы администрации Коломенского округа.

«Прекрасный новогодний подарок в виде многофункциональной спортивной площадки получили коломенцы от правительства Московской области. Здесь жители смогут заниматься спортом в любое время года», — сказал глава округа Денис Лебедев.

После церемонии открытия глава муниципалитета вручил в подарок клюшки местной команде «Северная звезда», которая в этот день провела календарный матч открытого первенства Московской области с шаховским «Кристаллом» на коломенском льду.