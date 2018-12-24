РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. В городском округе Люберцы владельцы всех частных домов переоформили договоры на вывоз мусора, всего более 8 тысяч домов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В понедельник в администрации городского округа прошло оперативное совещание.

«В городском округе Люберцы работы по проверке перезаключения договоров с жителями частного сектора завершены. Всего из 8042 частных домовладений договоры на вывоз мусора перезаключены у 8042 граждан – это 100 %», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в соответствии с утвержденной дорожной картой в поселке Малаховка с 17 по 23 декабря перезаключили 47 договоров на вывоз мусора. Всего здесь 4,7 тысячи частных домовладений, 4,7 тысячи перезаключили договоры – это 100 %. В поселках Октябрьский, Томилино и Красково все жители перезаключили договоры на вывоз бытовых отходов.

«На минувшей неделе (с 17 по 23 декабря – ред.) жителям 460 частных домов выдано предписание об устранении нарушения по оплате за вывоз мусора. С 14 по 20 декабря сотрудники территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Московской области вынесли 13 постановлений на общую сумму 160 тысяч рублей за ненадлежащее состояние территорий», – резюмировал Ружицкий.

Он добавил, что внештатные инспекторы при административно-технической комиссии также вынесли пять постановлений на общую сумму 106 тысяч рублей в отношении физических и должностных лиц за неуплату вывоза мусора.