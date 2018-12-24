РИАМО - 24 дек. Частные инвесторы реставрируют примерно половину столичных объектов культурного наследия, сообщил в понедельник на заседании комиссии Мосгордумы руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

«Порядка половины объектов реставрируется за деньги частных инвесторов, это не значит, что государство стало тратить меньше денег, просто роль частных инвесторов растет», – сказал Емельянов.

Он уточнил, что на 97 федеральных объектах культурного наследия освоили средства федерального бюджета, а на 47 – работы полностью завершили. К примеру, в доме советского скульптора Веры Мухиной.