РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Во время проверки на прошедшей неделе, с 17 по 23 декабря, в подмосковных Люберцах выявили две управляющие компании, которые некачественно содержали свои территории, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Ежедневно сотрудники управления благоустройства администрации проводят проверку качества выполнения управляющими компаниями своих обязанностей по зимнему содержанию территории. На минувшей неделе (с 17 по 23 декабря – ред.) отмечались нарушения в содержании территории у УК «Деловой центр на Смирновской», «Жилтехносервис», – сказал Ружицкий.

Он также отметил, что в преддверии Нового года на придомовых территориях проводятся массовые мероприятия для детей и взрослых.