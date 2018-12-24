РИАМО - 24 дек. Житель подмосковных Мытищ создал на сайте change.org петицию в адрес правоохранительных органов с требованием найти живодеров, которые уже несколько месяцев истязают в городском округе такс.

Горожане забили тревогу после того, как в Мытищах произошло несколько зверских нападений на собак породы такса. Так, 2 декабря неизвестные избили таксу, нанесли ей множественные колото-резаные ранения, сломали череп, облили бензином и подожгли.

«Просим полицию оказать содействие в расследовании этого преступления. Жители города боятся за своих питомцев, за свои жизни и здоровье!» - говорится в петиции.

По словам автора обращения, случаи живодерства происходят на территории городского округа Мытищи на протяжении четырех месяцев. При этом злоумышленники нападают исключительно на такс.

«Во всех случаях собаки либо были убиты садистским способом, либо сильно пострадали, либо бесследно пропали», - поясняется в петиции.

На данный момент свою подпись под петицией поставили уже более 17 тысяч человек.