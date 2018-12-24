РИАМО - 24 дек. Санкт-Петербург, Москва и Казань возглавляют рейтинг самых популярных городов для поездок с детьми на новогодние каникулы, говорится в сообщении пресс-службы сервиса Tvil.ru.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил города России, самые популярные для поездок с детьми в дни зимних школьных каникул. В первую пятерку вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск и Нижний Новгород

«Туристы бронируют новогодние поездки с детьми в Москву в среднем на четыре ночи и потратят на гостиницу более 4 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего проживание с детьми в новогодние каникулы обойдется в Нижнем Новгороде (2,6 тысячи в сутки), дороже всего – в Москве», – говорится в сообщении.

Самые длительные поездки туристы с детьми совершают в Петербург, самые короткие – в Нижний Новгород.

Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов туристами с детьми с 27 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.