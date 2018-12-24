РИАМО - 24 дек. В подмосковном Электрогорске вручили ключи от квартир в жилом доме, построенном в рамках реализации адресной программы правительства Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В преддверии Нового года ключи получили 44 семьи – это 118 жителей Электрогорска. В торжественной церемонии принял участие глава городского округа Денис Семенов.

«Мы очень постарались создать максимально комфортные условия для наших жителей, в еженедельном режиме контролировали работу застройщика, на всех этапах оказывали максимальное содействие для скорейшего завершения всех строительных работ и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Сегодня мы это сделали! Желаю мира, гармонии и благополучия в новом благоустроенном доме!» — обратился к жителям с поздравительным словом Семенов.

Жители поблагодарили администрацию округа и все ответственные службы за работу.

В конце мероприятия Семенов совместно с переселенцами осмотрел жилые помещения, отметив, что в доме очень тепло и уютно.

«Конечно, если жильцами будут обнаружены какие-либо недочеты в отделке или дополнительные пожелания, нами будет оказана необходимая помощь и поддержка, а застройщиком устранены все замечания», — заверил Семенов.

Из более чем 4,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья переселено свыше 1,5 тысяч квадратных метров, что составляет 0,31% от общей площади многоквартирных жилых домов в городе.