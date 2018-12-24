РИАМО - 24 дек. Еще более 200 зданий в Москве включили в список объектов культурного наследия в 2018 году, сообщил в понедельник на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«В 2018 году количество объектов регионального значения увеличилось на 81 объект, еще порядка 130 объектов включено в перечень выявленных объектов культурного наследия. В перечень выявленных в этом году включены: общежитие сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, деревянный домик купца Виноградова в Крутицком переулке, очень интересный объект промышленной архитектуры - водоемная башня, доходные дома», - сказал Емельянов.

Он уточнил, что по состоянию на конец декабря 2018 года в Москве под государственной охраной состоят 7,7 тысячи объектов культурного наследия.