РИАМО - 24 дек. В Москве с начала 2018 года отреставрировали около 130 фасадов, сейчас в городе также идет активная реставрация объектов на ВДНХ, сообщил в понедельник на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Продолжались работы по фасадам, если за период с 2011 по 2018 год были приведены в порядок более 700 фасадов, то в 2018 году 128 фасадов было приведено в порядок», - сказал Емельянов.

Он добавил, что в Москве идет активная реставрация ВДНХ, в частности, завершили работы по реставрации на 11 объектах, при этом продолжается реставрация на 33 объектах.